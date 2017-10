… a listí padá

Měsíc jako stvořený pro rozjímání je tady. Z obálky na vás shlíží odcházející Papa Emeritus III, jakožto labutí píseň jedné éry GHOST. V hlavním článku se snažíme rozklíčovat fenomén GHOST a jejich moderní satanskou muziku. A bude toho víc.

Neoficiálním podtitulem nového čísla je Scandinavian metal autumn. Uvnitř časopisu najdete řadu spolků pocházející právě z této části evropského kontinentu. Bavili jsme se namátkou s ENSIFERUM, LEPROUS, SOILWORK, BEAST IN BLACK, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA či PORTRAIT.

Další velkou kapitolou tohoto jsou EUROPE spadající rovněž pod Scandinavian Metal Autumn, keří se objevují v Galerii Titánů. Jejich nová fošna „Walk The Earth“ se nese v duchu návratu do 70. let a Joey Tempest mluví o této éře jako o době nejlepší studiové techniky.

Portugalští dark metalisté MOONSPELL se rozhodli zhudebnit přírodní katastrofu. Album „1755“ pojednává o mohutném zemětřesení, které doslova pohřbilo staré Portugalsko, aby na jeho ruinách vyrostla moderní země. Spark i Spark TV k této události pořídily rozhovor s frontmanem Fernandem Ribeirem.

Na plakátech naleznete jednak titulní GHOST, ale také ledovou královnu Tarju, která nás poctí svou návštěvou v prosinci, kdy zatemní předvánoční náladu speciálním setem za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc.

Příjemné čtení vám přeje šéfredaktor Karel Balčirák.