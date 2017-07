ACCEPT varují novou písní před bezmyšlenkovým následováním

Veteráni ACCEPT jsou tady s novou deskou, to ví snad už každý heavy metalový fanda. Ještě předtím, než 4. srpna spatří „The Rise Of Chaos“ světlo světa, je tu druhá zveřejněná skladba „Koolaid“. Ano, jmenuje se po tom nápoji, který nejen osvěžoval po desetiletí, ale s kyanidem i zabíjel ve jménu kultu.

„‘Koolaid‘ je velmi známý ochucený nápoj, který byl jedním lídrem kultem smíchán s kyanidem a pak jej celá kongregace vypila; muži, ženy i děti. Aby se každý dostal do nebe. Od té doby fráze ‚pít Kool-Aid‘ odkazuje na osobu či skupinu, která se neochvějně drží určité myšlenky, filozofie, argumentu či přesvědčení, bez kritického uvažování. Tato všeobecná skutečnost, že lidé věří všemu, když je to správně p(r)odáno, mě fascinuje celý život. Být ke všemu kritický a uvážlivý je pro mě klíčem k rozhodování. To je hlavní poselství této písně,“ říká Wolf.

Jenom doplníme, že ACCEPT zde naráží na tragédii z listopadu 1978, kdy sekta Chrám lidu pod vedením Jima Jonese, pastora ovlivněného myšlenkami rasové rovnosti a komunismu, spáchala hromadně sebevraždu v jimi založené kolonii Jonestownu v severozápadní Guyaně. Rituální sebevraždu spáchalo tenkrát přes 900 členů sekty.

