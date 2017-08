Adrian T. Bell odehraje svůj poslední koncert, než se zavře do studia

Zpěvák a skladatel Adrian T-Bell, který bývá spojován se skupinou The Prostitutes, slibuje další společné album i pokračování sólové tvorby. V Cargo Gallery na pražské Náplavce odehraje druhý srpnový čtvrtek v rámci Glenfiddich Razor Night svůj poslední letošní koncert.

V roce 2013 vydal sólový debut Different World, za nějž získal cenu kritiků Apollo, loni na něj navázal albem Night and Day, a letos se opět chystá do studia. Nejen se svým vlastním materiálem, ale také s kapelou The Prostitutes.

„Myslím, že je na čase posunout se zase o kus dál. Mám rozdělaný materiál, a rád bych mu dal nějakou formu. Opět jsem přizval producenta Michaela Rendalla, se kterým vždycky vzniká dobrá tvůrčí chemie, a tak se těším, co vznikne,“ říká třiapadesátiletý hudebník, který se narodil v anglickém Newcastlu a od roku 1992 žije v Praze. „Pro svůj sólový projekt jsem se rozhodl, protože mi umožnil realizovat se trochu jinak. Jako písničkář, nejen jako frontman. Ale energie kapely je také životodárná, a pro mě moc důležitá. Přece jen se spolu známe přes deset let a jsme na sebe nějak napojení,“ doplňuje. Na pražské Cargo Gallery odehraje svůj hudební set během prvního pražského festivalu Glenfiddich Razor Night, představí průřez svou sólovou tvorbou, a možná dojde i na některou z jeho připravovaných novinek. „Neměli jsme moc času na sehrávání nových věcí, protože ze dvou kluků z kapely se nedávno stali hrdí novopečení tatíci, a tak měli dost práce doma, ale třeba překvapíme,“ říká. Spojení skotské whisky, hudby a barbershopů vnímá navíc jako srdeční záležitost, která mu evokuje celou řadu vzpomínek. „Chuť Whisky Glendfiddich mám hodně spojenou se svým tátou. Když jsem pracoval na moři, vozil jsem mu ji z cest jako suvenýr,“ vysvětluje jeden z důvodů, proč se stal jedním z ambasadorů festivalu. Na barbershopy byl prý navíc zvyklý od dětsví a jedno holičství měli přímo v ulici. Jelikož ale vyznává spíš tradice, a trendům příliš nepodléhá, je pro něj návštěva pražských barbershopů spíš výjimkou. „Mám asi moc šikovnou ženu, která se stará o můj účes. A vousy si zvládnu oholit sám. Snad jen kdybych si chtěl nechat ten plnovous, tak bych potřeboval, aby se mi o něj někdo postaral. Věk i zkušenosti na to mám, tak nad tím snad začnu přemýšlet,“ uzavírá.

Podrobný program festivalu včetně informace, jak se dostat do holičského křesla vyhlášených „barberek“ z Edinburghu najdete na www.whiskyexpert.cz

Akce se koná 10. 8. v 19 hodin v Cargo Gallery na pražské Náplavce. Vstupné: 200 CZK v předprodeji / 250 CZK na místě web: www.whiskyexpert.cz