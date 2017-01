Aerodrome Festival bude opět nabitý hvězdami

Program čtvrtého ročníku Aerodrome Festivalu, který k nám v minulosti přivezl např. Metallicu, System Of A Down nebo Limp Bizkit, je téměř kompletní a potvrzuje, že o hvězdná jména opět nebude nouze!

K dříve ohlášeným Linkin Park, kteří se do Prahy letos vrátí po rovných deseti letech, pořadatelé festivalu dnes potvrdili účast dalších čtyř účinkujících, kteří se u českého publika těší velké oblibě – Simple Plan, Machine Gun Kellyho alias MGK, Enter Shikari a Royal Republic.

Dnes již bezmála dvacetiletá kariéra kanadských Simple Plan je lemována pěti studiovými alby, která kapele vynesla více než tři desítky nominací a dvanáct výher řady prestižních hudebních ocenění jako Juno Awards, MTV, NRJ nebo Teen Choice Awards. Singly této skupiny pravidelně okupují přední příčky rozhlasových hitparád, zaznívají z filmů (viz Disneyho Prom) i na tak prominentních akcích, jakou byl závěrečný ceremoniál Zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru.

Po roce se do Čech na festival vrátí jedno z momentálně nejskloňovanějších jmen americké hip hopové scény – Richard Colson Baker známý pod přezdívkou Machine Gun Kelly (MGK), kterou si vysloužil za (kulometnou) rychlost, jakou rapuje. Ač dnes dobývá hip hopové žebříčky (obě jeho desky Lace Up i General Admission stanuly v této sekci v první desítce alb v Billboardu), soundtrackem jeho dospívání a prvopočátků jeho kariéry byly převážně punkové a rockové kapely jako Limp Bizkit, Guns'n'Roses nebo Blink-182. V jeho repertoáru tak našla své místo i spolupráce s Kid Rockem nebo cover Rise Against a Blink-182, které na svých bouřlivých živých show zpravidla také hraje.

Britští Enter Shikari si získali statisíce hudebních fanoušků po celém světě (Čechy nevyjímaje) hned debutovým albem Take To The Skies (vydaným v roce 2007), na kterém propojili zdánlivě neslučitelné – trance s hardcorem, což jim mj. vyneslo i cenu NME v kategorii hudebních inovací. Dnes jsou nejčastěji označováni za průkopníky tzv. "electronicoru". Výčet hudebních vzorů této čtveřice, která dodnes vydala čtyři desky, je ale velmi pestrou směsicí zahrnující např. Prodigy, Sick Of It All, Rage Against The Machine, Beatles i Stravinského. Enter Shikari jsou také proslulí extrémně energickými live sety, které opakovaně dostávají do varu i české publikum.

Švédští Royal Republic bývají přirovnáváni k hudebně starším krajanům The Hives. Své moderní pojetí rock'n'rollu zaznamenali dodnes na čtyřech deskách, a ačkoliv u nás koncertovali prvně "až" při svých čtvrtých narozeninách v roce 2011, dnes mají jejich elektrizující živá vystoupení v Čechách tolik příznivců, že je každý koncert Royal Republic beznadějně vyprodán.

K Linkin Park, Simple Plan, MGK, Enter Shikari a Royal Republic přibude zhruba do měsíce ještě jedno jméno, které bezmála desetihodinový hudební maratón 11.června na Letišti Letňany zahájí.

