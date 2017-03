Album roku 2016 – SYMPHONIC METAL – vyhlášení

Máme tu vyhlášení čtvrtého kola hlasování v žánrových kategoriích Album roku Spark 2016. Tentokráte jste dávali své hlasy vašim oblíbencům v kategorii SYMPHONIC METAL. A jak to dopadlo?

V Čechách v tomto ranku soutěží dva soubory, které jsme pravidelně jezdí a kvůli rozsáhlé fanouškovské základně mají i proč. Nakonec ve velice těsném souboji na první místo dostala parta Tobiase Sammeta AVANTASIA a jejich „Ghostlights“ z kraje roku 2016. AVANTASIA celkově dostala 199 hlasů.

O pouhých 9 hlasů méně, tedy 190, obdržela holandská EPICA v čele se Simone, kterou zná snad už každý metloš v Čechách. Album „The Holographic Principle“ připomněli zimním turné v pražském Foru Karlín a když jsme viděli účast, nedivíme se, že EPICA skončila na druhé příčce.

Na třetí příčce se umístila finská ledová královna TARJA TURUNEN a její sólovka „Shadow Self“, ačkoli rozdíl mezi druhým a třetím místem je propastný. 55 hlasů znamená pro Tarju třetí pozici.

Příští kolo zahájíme již zítra a pojedeme v poměrně blízké kategorii Folk/Doom.

Celkové pořadí: Avantasia - Ghostlights (199) Epica - The Holographic Principle (190) Tarja Turunen – Shadow Self (55) Fleshgod Apocalypse - King (42) Delain - Moonbathers (30) Rhapsody On Fire – Into The Legend (26) Xandria – Theater Of Dimensions (24) Serenity - Codex Atlanticus (17) Beyond The Black - Lost In Forever (10) Imperial Age – Warrior Race (6) Phantansma – The Deviant Heart (5) Sirenia - Dim Days Of Dolor (5) Eternal Idol - The Unrevealed Secret (3) Dark Sarah - The Puzzle (1) Diabulus In Musica - Dirge For The Archons (1) Afterlife Symphony - Moments Between Lives (0) Cretura - Fall of the Seventh Golden Star (0) Emphasis - Revival (0) Ravenia - Beyond The Walls Of Death (0) Silent Elegy - Gone with the Wind (0)