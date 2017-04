Album roku 2016 FOLK/DOOM metal – VYHLÁŠENÍ

Minulý týden jste hlasovali v kategorii FOLK/DOOM metal a hlasování dopadlo velice těsně. Kdo vyhrál toto kolo hlasování o Album roku 2016?

Na prvním místě vyhráli finští melodici INSOMNIUM s počtem 64 hlasů. Očividně je jejich jednoskladbový opus „Winter’s Gate“ hodný opakovaného poslechu. Na druhém místě skončili němečtí sousedé EQUILIBRIUM a jejich „Armageddon“. Hlasů dostali jen o jeden méně, tedy 63.

Třetí příčku potom o jeden jediný hlas obsadili severoafričtí progresivní folkaři MYRATH s „Legacy“. Počet hlasů 34. Celkově se vás do hlasování zapojilo na 297. Příště rozjedeme hlasovačku v kombinované kategorii HEAVY/SPEED/POWER.

Celkové umístění: Insomnium – Winter’s Gate (64) Equilibrium - Armageddon (63) Myrath – Legacy (34) Wardruna - Runaljod - Ragnarok (33) Katatonia - The Fall of Hearts (33) Moonsorrow - Jumalten Aika (21) Varg - Das Ende Aller Lügen (12) Trees of Eternity - Hour Of The Nightingale (8) Skálmöld - Vögguvísur Yggdrasils (6) Khemmis - Hunted (5) Skuggsjá - A Piece For Mind & Mirror (4) Saor - Guardians (4) Percival Schuttenbach - Stryga (2) Rudra – Enemy of Duality (2) Thy Worshiper - Klechdy (2) Yaşru - Börübay (2) Novembre - Ursa (1) Thrawsunblat - Metachthonia (1) Fushiryuu - A Journey Through Seasons (0) Negură Bunget - ZI (0) Thorvald – Blood Eagle (0)