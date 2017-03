Album roku Spark 2016

Jako album roku 2016 v kategorii black metal volím

Abbath - Abbath

Aenaon - Hypnosophy

Anaal Nathrakh - The Whole of the Law

Ancient - Back to the Land of the Dead

Behexen - The Poisonous Path

Bethlehem - Bethlehem

Bölzer - Hero

Borknagar - Winter Thrice

Dark Funeral - Where Shadows Forever Reign

Darkthrone - Arctic Thunder

Deathspell Omega - The Synarchy of Molten Bones

Desaster - The Oath of an Iron Ritual

Deströyer 666 - Wildfire

Hail Spirit Noir - Mayhem in Blue

Ihsahn - Arktis.

Imperium Dekadenz - Dis Manibvs

Inquisition - Bloodshed Across the Empyrean Altar Beyond the Celestial Zenith

Kawir - Πάτερ Ήλιε Μήτερ Σελάνα

Master‘s Hammer - Formulæ

Moonsorrow - Jumalten aika

Negură Bunget - Zi

Ravencult - Force of Profanation

Root - Kärgeräs - Return from Oblivion

Rotting Christ - Rituals

Sarke - Bogefod

Schammasch - Triangle

Skuggsja - Skuggsjá: A Piece for Mind & Mirror

Sons of Balaur - Tenebris Deos

The Wretched End - In These Woods, from These Mountains