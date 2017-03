Album roku Spark 2016 – CORE – vyhlášení

Po menší technické pauze se hlásíme s výsledky ankety o album roku Spark 2016 a to v kategorii CORE. Inu?

První tři místa obsadily kapely ze země za velkou louží a všechny z kategorie hardcore. Na vrchol přistáli, poměrně jednoznačně, HATEBREED a jejich „The Concrete Confessional“. Druzí jsou jedni z otců zakladatelů HC, SICK OF IT ALL s jejich fošnou „When The Smokes Clears“. A do třetice Amíci, tentokráte WALLS OF JERICHO s nařvanou Candace za mikrofonem.

Celkem jste rozdali 217 hlasů. Je vidět, že Core netáhne tolik jako klasičtější metalové žánry. Každopádně, ještě dnes zahájíme hlasování v ranku SYMFONIC metal.

Celkové výsledky: Hatebreed – The Concrete Confessional (54) Sick Of It All – When The Smokes Clears (33) Walls Of Jericho - No One Can Save You from Yourself (38) Venomous Concept – Kick Me Silly – VC III (25) Asking Alexandria – The Black (21) Nails – You Will Never Be One of Us (19) Carnifex – Slow Death (14) Discharge – End Of Days (5) Harley Flanagan – Cro-Mags (3) Acidez – Welcome to 3D Era (3) Surra – Tamo Na Merda (1) Cancer Spreading – Ghastly Visions (1) Bent Life - Never Asked For Heaven (0) Swamps – Mentally Improsined (0) Akani – Through My Darkest Infernal (0) Magrudergrind – II (0) Broken Teeth HC – At Peace Amongst Chaos (0) Ringworm – Snake Church (0) Age of Woe - An Ill Wind Blowing (0) Deluminator – Bult To Kill (0)