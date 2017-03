Jako album roku 2016 v kategorii Symphonic metal volím

Afterlife Symphony - Moments Between Lives

Avantasia - Ghostlight

Beyond The Black - Lost In Forever

Cretura - Fall of the Seventh Golden Star

Dark Sarah - The Puzzle

Delain - Moonbathers

Diabulus In Musica - Dirge For The Archons

Emphasis - Revival

Epica - The Holographic Principle

Eternal Idol - The Unrevealed Secret

Fleshgod Apocalypse - King

Imperial Age – Warrior Race

Phantansma – The Deviant Heart

Ravenia - Beyond The Walls Of Death

Rhapsody On Fire – Into The Legend

Serenity - Codex Atlanticus

Silent Elegy - Gone with the Wind

Sirenia - Dim Days Of Dolor

Tarja Turunen – Shadow Self