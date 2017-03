Album roku Spark 2016 – THRASH METAL – vyhlášení

Druhý týden hlasování o Album roku Spark 2016 je za námi a nyní vyhlásíme výsledky. Hlasovali jste v kategorii thrash metal. Nuže?

Na prvním místě stejně jako výherce desky roku v TOP 50 a nejlepší deska roku 2016 dle recenzí Sparku se umisťují TESTAMENT a jejich „Brotherhood of the Snake“. Dostali od vás celkem 152 hlasů. Na druhé příčce se umístili Mustainovci a jejich „Dystopia“ se 129 hlasy. Těsně za nimi je pak METALLICA a jejich „Hardwired…to Self-Destruct“ se 120 hlasy. Povšimněte si, že na rozdíl od Grammy zařadil Spark METALLIKU do metalu a ne rocku. Brambora zůstává doma, tuzemští DEBUSTROL pro svou „Válku“ získali 70 hlasů.

Co řekl Alex Skolnick o novém albu pro Spark TV?

Celkem jste rozdali 738 hlasů, což je od minula znatelný posun. Výborně! Ve středu rozjíždíme hlasování znova a sice v kategorii CORE.

Celkové výsledky: Testament – Brotherhood of the Snake (152) Megadeth – Dystopia (129) Metallica – Hardwired... to Self-Destruct (120) Debustrol – Válka (70) Sodom – Decision Day (54) Anthrax – For All Kings (46) Death Angel – The Evil Divide (33) Destruction – Under Attack (24) Vektor – Terminal Redux (22) Nervosa – Agony (21) Exumer – The Raging Tides (18) Flotsam and Jetsam – Flotsam and Jetsam (16) Suicidal Tendencies – World Gone Mad (10) Suicidal Angels – Division of Blood (5) Ghoul – Dungeon Bastards (3) Accuser – The Forlorn Divide (3) Dust Bolt – Mass Confusion (2) Darkness – The Gasoline Solution (2) Baphomet´s Blood – In Satan We Trust (1) Bat – Wings of Change (1) Game Over – Crimes Againts Reality (1) Mortillery - Shapeshifter (1) Dezaztre Natural – Auto – Etermino (1) Assassin – Combat Cathedral (1) Revocation – Great Is Our Sin (1) Maze of Terror – Ready to Kill (1) Hammer Fight – Profound and Profane (0) Insanity Alert – Moshburger (0)