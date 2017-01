Alchymisté OPETH představují „Era“

Umělecky laděný klip Švédů pochází z dvanácté řadové desky „Sorceress“. Klip v sobě skrývá stejnou dynamiku, stejně jako hudba OPETH.

„Naše zapojení do tvorby klipu k ‚Era‘ bylo tak minimální, že si nemůžeme uzurpovat pražádnou chválu. Udělali jsme 3D scany našich těl v Mnichově během posledního evropského turné. Pamatuji, že všichni byli extrémně unavení a asi i trochu s kocovinou. Režisér nás postavil do ledově chladné místnosti a naskenoval něčím, co vypadalo jako blikající fén na vlasy. Tím naše část skončila. Já jsem pak jen vybíral song a byl to extrémně náročný výběr. Jak poznám, že jsem zvolil ten pravý? Nijak. Tak jsem vzal píseň s nejsilnějším refrénem. Nakonec to video funguje skvěle, lyricky, hudebně a rozhodně emocionálně,“ uvádí k novému klipu frontman Mikael Åkerfeldt.

Uvidíme, s jakým setlistem se vytasí OPETH v létě na Brutalu