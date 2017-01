All-star band INVIDIA hlásí novinky

Pětice složená ze členů FIVE FINGER DEATH PUNCH, SKINLAB a IN THIS MOMENT vydá 31. března pilotní desku „As The Sun Sleeps“. Za produkčním pultem stojí Logan Mader, bývalý člen MACHINE HEAD.

INVIDIA je prý skutečné bratrstvo. Každý člen má za sebou příběh jak z filmů Sylvestra Stallona. Travis Johnson, sám prý velký fanda Rockyho, přirovnává kapelní historii k tomuto slavnému filmovému hrdinovi. „Mám rád příběh úspěchu toho, proti němuž všechno stojí. Hlavně ten fakt, že vlastně nikdy nejsi ze hry a nikdy nemáš daleko k vítězství.“

„Každý z nás pochází z jiného rohu rockového a metalového spektra a to je dobrá směs, která přinese sílu a jasnou identitu,“ doplňuje Marco Medina Rivera.

Sestava INVIDIA je následující: Travis Johnson – IN THIS MOMENT – vokály Brian Jackson – ex-SKINLAB – kytara Marcos Medina Rivera – ex-SKINLAB – kytara Matt Snell – ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH – baskytara Darren Badorine – bicí

Album bude produkovat Logan Mader, producent a bývalý kytarista MACHINE HEAD.