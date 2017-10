ALMANAC nahráli DVD na Masters of Rock, mrkněte na první skladbu

ALMANAC na letošním Masters of Rock představili hned dvě nové písně z alba „Kingslayer“ a jednu z nich nyní vydali jako digitální singl i s videem. Kdo jste ve Vizovicích byl, pamatujete jistě na silný déšť před jejich koncertem. ALMANAC však vše technicky zvládli.

„Masters of Rock je jeden z mých nejoblíbenějších festivalů a z tohoto důvodu jsme chtěli poprvé zahrát naživo ‚Children Of The Sacred Path‘, tady novou píseň z druhého alba ALMANAC ‚Kingslayer‘. Měli jsme hodně trablů se silným deštěm, který předcházel naše vystoupení, a proto bylo velmi těžké docílit perfektního zvuku. I tak nás naši fanoušci přišli podpořit a vytvořili skvělou atmosféru. Jsem rád, že to kamery vydržely,“ říká Victor Smolski.

Živé DVD záznamu celého koncertu z Masters bude součástí první limitované edice „Kingslayer“ vycházející 24. listopadu. Kapela již vydali klip k písni „Losing My Mind“, který se natáčel na zámku v Holešově.