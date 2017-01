ANARCHIA: Soudný den znamená osudový den

Pouhý rok a půl existence stačil turnovské kapele ANARCHIA k tomu, aby nahrála a posléze vydala debutové album „Soudný den“. Pokřtila ho jedenáctý den jedenáctého měsíce minulého roku a zdá se, že její záměr plní svůj účel.

„Šlo nám o to, abychom měli co nabídnout nejenom fanouškům, ale i pořadatelům hudebních akcí a festivalů. V dnešní době se koncerty méně známým kapelám našeho typu shánějí dosti obtížně a my potřebovali mít v ruce materiál, kterým se budeme moci prezentovat. Natočili jsme cédéčko a musím říct, že ohlasy na ně jsou zatím velmi dobré a doufejme, že do budoucna nám pomůže více se prosadit,“ pochvaluje si kytarista David Koreček.

Hudebně se kapela pohybuje v oblasti mísení metalu a rocku, texty na desce jsou různorodé. „Některé se týkají mýtických témat a postav, jiné zase různých mezilidských vztahů a věcí z běžného života. Název alba je spojen jak s písničkou Terminátor, tak s naším pocitem, že den vydání byl nejen pro naši kapelu svým způsobem osudový,“ vysvětluje David.

Dodal, že název skupiny se na první pohled váže spíše k punku, nicméně kapela si ho zvolila právě proto, že působí kontrastně. V sestavě kapely jsou zpěvák Daniel Pelant, kytarista David Koreček, baskytarista Jan Kudrnáč a bubeník Vojtěch Urban.