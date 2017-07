Anneke ohlašuje soutěž k novému albu

Holandská diva Anneke van Giersbergen (ex-THE GATHERING) dala dohromady nový projekt s názvem VUUR a nyní ohlašuje datum vydání debutního alba. „In This Moment We Are Free – Cities“ spatří světlo světa 20. října tohoto roku.

Každá píseň na albu ponese název jednoho města, které udělalo na Anneke dojem, během její bohaté tour kariéry. Aby oslavili novou nahrávku, spustila soutěž, kde fandové mohou hádat jednotlivá města, která budou na albu zachycena. Soutěžit a vyhrát exkluzivní merchandise na mapě světa s VUUR můžete tady: http://vuur.insideoutmusic.com/

„Ve městě, kde momentálně vystupuji cítím často silné pocity, kterými mě dané město zahltí. Může to být cokoli. Někdy si představím město jako člověka, někdy jako postavu, nebo někdy se v tom městě událo něco, o čem chci psát. Všech 11 písní skládá poctu daným městům a touhle soutěží chceme dát naším fanouškům šanci, aby hádali, která města budou na albu zachycena a vyhráli unikátní předměty,“ říká k soutěži Anneke.

Složení Anneke van Giersbergen (ex-THE GATHERING) - zpěv Ed Warby (HAIL OF BULLETS, AYREON, ex-GOREFEST) - bicí Jord Otto - (MY PROPANE, ex-REVAMP) - kytara Ferry Duijsens - kytara Johan van Stratum (STREAM OF PASSION) – baskytara

První zveřejněná píseň nese název „Days Go By – London“ a týká se velkého požáru Londýna v roce 1666. Jedno město tedy známé je a co zbývajících deset?