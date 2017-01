Na turné nazvaném „Among the Kings“ přehrají newyorští thrasheři jejich klasiku „Among the Living“ na oslavu třiceti let jejího vydání. K tomu přidají fanoušky nejoblíbenější skladby z celé své 35leté historie. Bohužel k nám nezavítají.

Na podporu turné vydá kapela 17. února limitovanou turné edici posledního alba „For All Kings“ s nahrávkou dříve vydanou jen v Japonsku, „Vice Of The People“ a bonusovým diskem demo verzí, aby kapela ukázala, jakým vývojem jednotlivé písně prošly.