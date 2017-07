Tuto sobotu zabrousíme do německých luhů a hájů. Zkušení harcovníci NARGAROTH, které tvoří Ash, táhnou black metalovou káru od roku 1996. Od doby alba „Black Metal Ist Krieg“ je na novém „Era of Threnody“ cítit znatelný posun, ačkoli ortodoxně dřevní atmosféra i nadále zůstává. A tak to máme rádi.