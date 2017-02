Audigo: Vybíráme sluchátka s profesionály

Tentokráte s kapelou CITRON – Radim Pařízek (bubeník), Tanja (zpěvačka).

Každý, koho zvuk v některé z jeho podob živí, jistě potvrdí jedno dobré pravidlo: sluchátka se nevybírají podle katalogu, ale podle jejich zvuku, a to nejlépe v poslechovém studiu. Jedno takové jsme se rozhodli navštívit se členy kapely CITRON, bubeníkem Radimem Pařízkem a zpěvačkou Tanjou. Chtěli jsme vědět, jak si vybírají sluchátka pro odposlech během koncertů, co od takových sluchátek očekávají a samozřejmě i to, které modely se jim v poslechovém studiu líbily nejvíce.

Nejdříve nám prosím oba přibližte, jak si sluchátka pro koncertní odposlech vybíráte a které parametry jsou při výběru nejdůležitější. Je to zvuk, komfort, izolace, odolnost nebo všechno dohromady?

Tanja: „Přesný název našich aktuálních sluchátek bohužel neznám. To bude vědět spíše Radim, ale ze všeho nejdůležitější pro mě je, aby sluchátka během vystoupení dobře seděla a abych je co nejdříve přestala vnímat. Takže i pokud jde o zvuk, musí být hlavně přirozený a vyvážený. Je ale pravda, že během samotného koncertu už na zvuk člověk vůbec nemyslí. Na rozdíl od Radima ale jako každá žena sleduji také to, jak sluchátka vypadají v uchu. Všímám si toho často třeba u jiných zpěvaček na koncertech.“

Radim: „Aktuálně používáme už druhé in-ear monitory Westone UM30Pro. Ty první jsem koupil na doporučení a vydržely zhruba tři roky, což je při koncertním používání slušné. Další modely už jsme před nákupem testovali, ale nakonec jsme skončili stejně u Westone. Občas ještě na koncertu sáhnu po velkých sluchátkách, ale pokud se akce pořádně rozjede, cítím se v nich přeci jen hodně izolovaný od publika a pohybově svázaný. Na koncertech tedy už preferuji in-eary. U sluchátek do uší je někdy těžké najít správnou míru izolace. Částečný přeslech z okolí je pro mě nutný, ale zase řada Westone AM PRO s vyšší propustností už mi také nevyhovovala. A zapomenout nesmím ani na komfort, protože vybrat sluchátka, která budou v uchu pohodlná i po hodině a půl hraní, to není nic jednoduchého.“

A co teprve když do celé rovnice přidáš ještě zvuk. Jak náročný jsi po této stránce?

Radim: „Pokud jde o zvuk, jsou pro mě coby bubeníka důležité hlavně rychlé a razantní basy, ale zvuk musí být samozřejmě kvalitní jako celek. Z praxe na pódiích i ve studiu jasně vnímám, že není dobré rozdělovat sluchátka na dobrá a špatná, ale na dobře a špatně zvolená pro daný účel. Pán Bůh zaplať za specializované prodejce, protože nechají zákazníka jednotlivé modely porovnat a vybrat ten nejvhodnější. Já osobně třeba využívám jiná sluchátka pro nahrávání vokálů, bicích i pro finální mastering. Dokonce i pro poslech demo nahrávek používáme jiná sluchátka, ale to už by asi bylo na samostatný článek. Správná sluchátka mají prostě svůj charakter a ten má vždy určitá specifika, která je nutné brát v potaz při výběru.“

Když už jsme řešili, jak si sluchátka vybíráte, řekněte nám také, které nástroje v nich potřebujete během vystoupení slyšet. Bicí kvůli rytmu? Sami sebe kvůli kontrole? Nebo prostě skladbu přímo z CD?

Tanja: „Během vystoupení potřebuji slyšet především sebe kvůli kontrole intonace. Částečně dostávám do odposlechu také kytary a basu, ale třeba bicí a další efekty potřebuji ze všeho nejméně. Ty by mě zbytečně rušily a částečně je navíc vnímám i z okolí.“

Radim: „Do odposlechů si pomocí aplikace na iPadu obvykle pouštím všechny nástroje, ale třeba zpěv většinou trochu ztlumím. Bicí mi stačí jen tak pro pocit. A taky když máte třeba dvě kytary a ta jedna hraje lépe, tak tu horší ztlumíte taky, že jo. (smích)“

Radim i Tanja měli následně možnost vyzkoušet si v poslechovém studiu Audigo několik profesionálních in-ear monitorů známých značek a vybrat z nich ty, které by si pro koncerty sami zvolili. Ukázalo se, že zatímco Tanja nehodnotila pouze zvuk, ale jako správná dáma také vzhled sluchátek, vyklubal se z Radima zvukově velmi náročný pragmatik:

Tanja: 1. Astell&Kern Michelle Tanja si nejvíce oblíbila černý klenot značky JH Audio/Astell&Kern. Kromě skvěle vyváženého zvuku mu pomohlo hlavně nejpříjemnější usazení v uchu, a nakonec i design, který Tanju zjevně okouzlil: „Přesně ta sluchátka, se kterými dokážete na pódiu splynout. Jejich zvuk je neuvěřitelně přirozený a zároveň živý. Navíc i krásně vypadají v uchu.” 2. Westone W30 Modelu Westone pomohla k druhému místu určitě skutečnost, že tato sluchátka kapela aktuálně používá. Ani ve srovnání s mnoha dalšími modely ale jejich zvuková vytříbenost a skvělá ergonomie nijak neutrpěla: „Tento model už v kapele nějakou dobu používáme a zvukově jsme naprosto spokojení. Měla jsem trochu potíže s vypadáváním sluchátek z uší, ale vybrali jsme dnes lepší nástavce a vše se zdá OK.“ 3. Shure SE425 Shure je opravdová klasika a ve výběru nejlepších modelů nechybí ani zde. Nakonec se ale našly i dva lepší modely: „Zvukově je to ONO, ale trochu mi vadí výraznější hrany sluchátka. Navíc ten plast vypadá trochu obyčejně. Kabel je ale naopak robustní a profi. Od pohledu pracant.“ 4. MEEaudio M6Pro V mnohem dražší konkurenci se neztratil ani méně známý výrobce MEEaudio: „Zvukově to není vůbec špatný kousek a pro většinu situací bude stačit. Je navíc snad nejmenší a nejlevnější ze všech. Snad i něco vydrží v pracovním režimu.“

Radim: 1. Westone W60 Radim trochu bojoval s ideálním kompromisem mezi úrovní tlumení a silou basů. Oba požadavky šly proti sobě, ale nakonec zvítězil model W60: „Jako bubeník potřebuji slyšet hlavně přesný a razantní bas. Tři měniče navíc oproti našim UM30 jsou slyšet a zvuk je parádní. Akorát to tlumení je pro mě možná až příliš výrazné, ale dá se vyladit jinými nástavci.” 2. Shure SE846 V laboratorních podmínkách jsou zvukově nejlepší, ale praxe ukázala, jak malé rozdíly rozhodují o správném usazení sluchátka v uchu: „Možná mají i lepší bas než Westone W60, ale abych ho dobře slyšel, musí sluchátka dokonale sedět v uchu. Jenže právě správné usazení v uchu mi dělalo dlouho problémy.“ 3. Westone UM30PRO „Tento model používáme v kapele nyní a jsme docela spokojení. Vydrží relativně hodně, zvuk je velmi povedený a celkem dobře se dá také finálně doladit na pultu. Pokud není člověk vyloženě zvukový expert, asi nebude ve většině situací na pódiu potřebovat víc.“

