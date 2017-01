Australští ekvilibristé VIPASSI streamují album

Skvadra z Austrálie VIPASSI, spjatá personálně s NE OBLIVISCARIS, nabízí k poslechu celé své debutní album „Sunyata“. Čekejte technické ekvilibristiky, komplikované melodie a žádný zpěv.

Instrumentální muzika to má těžké a metal není žádnou výjimkou. Až příliš často si virtuózní muzikanti honí už tak masivní ega. Přesto kapely jako ANIMALS AS LEADERS dokázali, že ambiciózní dovednosti a vášeň pro psaní písní může být spojeno do něčeho většího než jen uznalé pokývání hlavou svých hlavou. A obdobně vzácnou příležitost nabízí akvizice Season of Mist VIPASSI se svou deskou „Sunyata“ kombinující technickou zdatnost, atmosférické zvukové plošiny a melodie, které uhranou.