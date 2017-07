Avantagardní blackeři ENSLAVED dokončili práce na 14. albu

Norská progresivní blacková síla ENSLAVED zakončila práce na své 14. řadové desce. Následovník předchozí „In Times“ má vyjít tento podzim.

Veteráni z Bergenu vydali v letošním květnu živé album „Roadburn Live“ a nyní dopsali poslední notu na regulérní desce. Věhlasný zvukový inženýr Jens Bogren se postaral o mixáž a mastering novinky. Jelikož se ENSLAVED neustále vyvíjí a posunují, má i v tomto případě jít o zvukovou chiméru experimentální progu s grandiózními melodiemi a drsnými blackovými momenty.

„Jsem vždycky nadšený a pyšný, když dokončíme nahrávání a tento případ není žádnou výjimkou,“ uvádí zpěvák Grutle Kjellson. „Byl to velmi vzrušující proces, změnil jsem nám line-up a ačkoli změny nebyly nikterak dramatické, dynamika kapely je najednou jiná. Byl to jako restart, něco jako čerstvý start. Doufáme, že si to užijete,“ pokračuje.

Nová deska, se zatím neznámým jménem, naváže na úspěšnou řadovku z roku 2015, s názvem „In Times“.