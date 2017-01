AVATARIUM makají na nové desce

Švédští doomoví miláčci AVATARIUM vstoupili do studia Gröndahl a započali práce na následovníkovi studiovky „The Girl With The Raven Mask“. Třetí album Švédů očekávejme na jaře 2017.

AVATARIUM svou druhou deskou rozvířili stojaté doomové vody a mimo jiné získali cenu německého Metal Hammeru. Chytlavé riffy, mysteriózně mystická atmosféra a nádherný hlas frontwoman Jennie-Ann Smith patří k hlavním devízám souboru.

„AVATARIUM je posunování hranic a objevování nových území,“ říká kytarista Marcus Jidell. „Strop našeho pantheonu musí být velmi vysoko, aby naše kreativita a představivost mohly létat vzhůru. Nezaměřujeme se na technické aspekty, ale na plochy a barvy. Rozdílné emoce jako vztek, zoufalství, smutek, empatie a naděje najdou všechny své místo v naší hudbě. Cílíme na lidskost, jednoduchost a klidně uděláme chyby. V roce 2017 musíme přijít s novými způsoby myšlení a vytvářet naši muziku bez počítačů, které nás drží zpátky svými matematickými formulkami a degradují kapely na produkty masové spotřeby dělané na běžícím páse. AVATARIUM kráčí vpředu a zve vás všechny s sebou,“ pokračuje Jidell.