BATTLE BEAST se hlásí z mrazu s novým klipem

Už jen pět týdnů zbývá do vydání čtvrtého studiového alba finské smečky BATTLE BEAST „Bringer Of Pain“. Jak se vám líbí další zveřejněný klip?

„‘Familiar Hell‘ je pravděpodobně naše nejstatečnější dobrodružství do hard rockového teritoria a ukazuje zase jinou stranu alba ‚Bringer Of Pain‘. Nesvatá aliance křupajícího riffu a chytlavého refrénu udělala ze songu jasného kandidáta na singl. Video jsme natáčeli asi 12 hodin venku v prosinci a měli na sobě jen naše pódiové oblečení. Pokud se vám to zdá nepříjemné, tak vězte, že bylo. Naštěstí, ale nepršelo, moc…Takže doufáme, že se utrpení, které jsem podstoupili, vyplatí a video si užijete,“ říká o novém klipu baskytarista Eero Sipilä.