BEHEMOTH posílají pozdrav ze zkušebny, kde makají na novém materiálu

Frontman polských BEHEMOTH Nergal zveřejnil na svém Instagramu video, na kterém skupina ve zkušebně pilně maká na novém materiálu. Již před tím Nergal prohlásil, že by nové album mělo mít kolem 12 písní.

Zatím poslední album BEHEMOTH „The Satanist“ vyšlo v roce 2014. Nergal k novému videu ze zkušebny na Instagramu napsal: „Máme zásoby hudby, ze které jsme nadšení. Zatím je příliš brzo na nějaká prohlášení, ale brzy vám poskytneme větší vhled do toho, co se odehrává v táboře BEHEMOTH. Oficiálně jsme hotoví se zkoušením nových skladeb. Jak vám to zní?“

Příspěvek sdílený Adam Nergal Darski (@nergal69), Říj 26, 2017 v 1:49 PDT

BEHEMOTH mají s novým albem velké plány. Když se nedávno v rozhovoru Nergala zeptali, co by chtěl dokázat s jedenáctým albem své kapely, sebevědomě prohlásil: „Doufám, že vytvoříme album, které si budou lidé pamatovat i za 20, 30 či 50 let. Může to znít trochu arogantně, ale chtěl bych dosáhnout něčeho podobného, co jako fanoušek obdivuju na deskách „Reign In Blood“ nebo „Back In Black“. Chci udělat vše, co bude v mých silách, abychom vytvořili monumentální alba – nejen další produkt na trhu, který potřebujeme prodat tím, že uspořádáme čtyři nebo pět turné.“