Belgičané libující si v temných rockových melodiích DIABLO BLVD oznámili, že jejich čtvrté album „Zero Hour“ vyjde 22. září. Deska má mít jedenáct písní s mocným groovem, na kterém si tak zakládají. Jako své inspirátory uvádějí klasiky typu TYPE O NEGATIVE, METALLICA či BLACK SABBATH a new wave kapely z osmdesátých let KILLING JOKE, SISTERS OF MERCY či GANG OF FOUR.

Připomeňte si „Follow The Deadlights“ z roku 2014.