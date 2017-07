BENÁTSKÁ! začala, rekordní počet lidí přilákal slovenský den

Program dnes pokračují limitovanými koncerty Teamu s Haberou, Jasné Páky s Davidem Kollerem nebo Kreysonu s Mikem Terranou.

Festival Benátská! s Impulsem včera odstartoval v libereckém Vesci za ideálního festivalového počasí. Brány areálu se otevřely po půl čtvrté odpoledne. Letošní Večírek pro nedočkavé, kterým hudební přehlídka každoročně ve čtvrtek začíná, pořadatelé zasvětili slovenské hudební scéně. Na hlavním festivalovém pódiu se postupně vystřídali například Peter Nagy, Vašo Patejdl nebo skupina Horkýže Slíže, které sledoval úctyhodný počet návštěvníků, jež téměř zaplnil prostor před hlavním pódiem.

„Máme letos nejlepší předprodeje za poslední roky. Kvůli tomu jsme navýšili i kapacitu kempů. Jsme rádi, že se lidé v tak velkém počtu letos rozhodli oslavit s námi čtvrtstoletí,“ říká ředitel festivalu Pavel Mikez.

Vrcholem dnešního dne bude koncert Teamu, který má za sebou vyprodané halové turné. Vystoupení je výjimečné už jen tím, že muzikanti v čele s Paľem Haberou mají v létě pouze 3 koncerty. „Přijedeme s největšími hity a společně s fanoušky se pobavíme a oslavíme festivalové výročí. Vlastně to bude poslední tečka za naším turné,“ přiznává Paľo Habera. Na stejném pódiu kromě něj dnes vystoupí i Kamil Střihavka, Mig 21 nebo Alice s jejich nejslavnějším frontmanem Danem Bártou. „Alice s Danem Bárou vystupuje na festivalech pouze jednou ročně a v roce 2017 jejich výběr padl právě na Benátskou!. Kapela slíbila, že přiveze největší hity, včetně A to tě trochu bolí, Ani náhodou či Ráj se mnou nehledej,“ říká Pavel Mikez.

Mezi očekávané koncerty bude večer bezesporu patřit i v jediné letošní vystoupení Jasné Páky s Davidem Kollerem. „Neplánujeme žádnou speciální estrádu, chceme si to prostě užít,“ vzkazuje Michal Ambrož, frontman kultovní novovlnné formace.

Příznivci tvrdších žánrů pak kromě Dogy, Harleje, Alkeholu, Root nebo Törru čekají i na nový Kreyson MMXVII. v čele s Láďou Křížkem, jež upoutá už svým hvězdným mezinárodním složením v čele s americkým bubeníkem Mikem Terranou (Rage, Tarja Turunen…) a kytaristou Rolandem Grapowem (Masterplan, ex-Helloween). „Fanoušci se mohou těšit na písně doslova Best of Kreyson - zazní Čarovná noc, Fade out, Anděl na útěku a také jedno velké překvapení,“ láká na koncert Láďa Křížek.

Prostorný areál Benátské! s Impulsem těží ze své unikátní lokality na dohled od siluety Ještědu. Letošních pět pódií organizátoři rozmístili tak, že se lidé netlačí. Čistý, neustále uklízený areál bez bláta, letos doplnili stánkaři, kteří prošli přísným výběrem, k dispozici je i velké dostupné parkoviště.

Liberec kvůli festivalu navíc letos posílil místní dopravu zdarma a diváci z Prahy mohou využít přímé autobusy z Černého Mostu. Bonusem je pak festivalová vinárna, nejdelší skluzavka ze všech hudebních akcí v Čechách i na Slovensku nebo doprovodný program pro všechny generace.