Billy Sheehan představil v Praze svou novou supergroup

Ve čtvrtek 2. března v pražském Hard Rock Café zahrála unplugged formující se americká supergroup THE FELL. Život jí vdechl legendární baskytarista Billy Sheehan, jenž je současně členem MR. BIG, THE WINERY DOGS a v minulosti spolupracoval s UFO, Steve Vaiem, Davidem Lee Rothem či Michaelem Kocábem.

Billy Sheehan stále oplývá nezdolnou energií, a tak pracuje na nové desce MR. BIG, ale hlavně se spojil s talentovaným multiinstrumentalistou Mikeem Krompassem. Ten v minulosti působil jakožto kytarista Nelstar Music Records či produkoval desku Natashi Bedingfield. Ve formaci THE FELL se tedy přirozeně ujal jak role kytaristy, tak producent i doprovodného vokalisty. A nenechte se zmást, sice se Mike ochomýtá kolem popu, ale jeho rockový feeling je nesporný.

Třetí důležitou figurou téhle formace, o které jistě v budoucnu hodně uslyšíme, je Toby Rand. Charismatický Australan s neuvěřitelným pěveckým rozsahem se v roce 2006 umístil na třetím místě v talentové soutěži Rock Star: Supernova a nyní ještě po boku kanadského bubeníka Randy Cookea (ex-SMASH MOUTH) nahrává zbývající tracky k debutové desce THE FELL.

Ačkoliv kapela působí napříč kontinenty, do natáčení svého pilotního videoklipu k singlu „Footprints“ se pustila v Polsku. A můžeme prozradit, že je nač se těšit. Vedle vojenských uniforem, do nichž se kluci z THE FELL ohákli, se v klipu objeví spoře oděné dívky, které s Mikeem i Tobym vyváděly psí kusy. No, uvidíme, kolik těchto žhavých scén kluci pustí do konečné vizuální podoby „Footprints“. Hudební požitek nás čeká rozhodně.