BLOODCLOT: HC all-stars team

Co se stane, když se dají dohromady muzikanti z CRO-MAGS, WARZONE a QUEENS OF THE STONE AGE? Přece HC jak víno. Kapela zveřejnila několik kousků z nového alba „Up In Arms“ a ty jsou volně k poslechu na Youtube.

„Hudbu pro ‚Manic‘ mi posla Todd z L.A. a já jsem si ji poslouchal, když jsem byl v posilovně, okamžitě z ní ale odešel a napsal text. Prostě jsem ho najednou vycítil. Je to o lide, kteří zaměňují laskavost za slabost. Kurva velká chyba!“ říká zpěvák John Joseph.

Sestava: John Joseph (CRO-MAGS) Todd Youth (WARZONE, MURPHYS’S LAW) Joey Castillo (ex- QUEENS OF THE STONE AGE, BLAST!) Nick Oliveri (ex- QUEENS OF THE STONE AGE, DWARVES)