Brazilská naděje heavy metalu: ARMORED DAWN

Brazílie je jedna zemí, kde má tvrdá muzika budoucnost a ačkoli z ní pochází pár velkých jmen, je to do jisté míry pořád metalová terra inkognita. V novém Sparku najdete rozhovor s ARMORED DAWN, a hlavně přiložené CD „Power of Warrior“.

Zpěvák Eduardo Fagundes Parillo je vystudovaným doktorem, nicméně měl celý život sen založit si metalovou kapelu. Láskou ke stylu zahořel, když v patnácti slyšel BLACK SABBATH a krátce před svými padesátými narozeninami svůj sen naplnil. Založil ARMORED DAWN a se svými druhy vyrazil vstříc metalovému dobrodružství.

Zajímavý rozhovor s ARMORED DAWN naleznete v rubrice Síla a melodie v lednovém Sparku. A co více, v lednovém čísle naleznete i celé CD „Power of the Warrior“. A do třetice pozor, 1. února bude tahle parta předskakovat FATES WARNING v Brně. Stavte se, my tam budeme.