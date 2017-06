BREAKING THE CYCLE nahrávali s producentem JINJER, mrkněte na klip

BREAKING THE CYCLE je metalcorová formace z Přerovska a Holešovska, která do kovového jádra míchá ambientní elementy. Zkuste jejich našlápnutý song z nového alba „As Above //So Below“. Velmi slušný nářez.

V roce 2015 vydala první EP s názvem „Disillusions“, klip na stejnojmenný song a lyric video na song „Hate“. Během roku 2016 pak vypustila singl „Scars“ a na podzim jsme se převážně soustředili na nahrávání prvního alba „As Above //So Below“.

Nahrávání probíhalo v našem domácím Cycle studiu a o mix se postaral Max Morton, který má ve svém portfoliu jména jako SHOKRAN a JINJER. Na albu jsme se snažili přijít s něčím novým, co v ČR ještě není, a to kombinace metalcoru s použitím velkého množství ambientů. Z alba už jsou venku dva singly „Elevate“ a „Sinkers“, datum vydání je naplánované na konec července 2017. Na konci května 2017 jsme jeli menší česko-rakouské turné s kapelami THE WALKING DEAD ORCHESTRA a SHOT IN A CONTINENTAL a do konce roku 2017 nás ještě můžete vidět s kapelami jako OCEAN ATE ALASKA, LANDMVRKS nebo NAPOLEON.