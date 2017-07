Britští progresivci THRESHOLD oznámili nové album

Novinka britské progmetalové kapely THRESHOLD ponese název „Legends Of The Shires“ a vyjde do prodeje 8. září. Okuste první, přes deset minut dlouhou, uvolněnou skladbu a pokochejte se vyvedeným přebalem.

„Stvořili jsme monstrózní album, a tak jsme si řekli, že vypustíme monstrózní singl. Tato epická skladba nastiňuje mnohostrannost našeho zvuku a je to skvělý úvod do našeho alba,“ říká klávesista Richard West.

Na „Legends Of The Shires“, které je v pořadí jedenácté, se opět za mikrofonem skví Glynn Morgan, který se navazuje na nit přerušenou v roce 1996.