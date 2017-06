Brno v listopadu stihne thrashová invaze: TESTAMENT, ANTHRAX, DEATH ANGEL v Sonu

Thrashoví giganti TESTAMENT oznámili zimní turné k podpoře posledního kousku v jejich diskografii, „The Brotherhood Of The Snake“, desky tak ceněné, že vyhrála jak celkové bodování Sparku v minulém roce, tak i v online anketě Album roku Spark 2016. TESTAMENT doplní členové prominentního klubu Big Four, ANTHRAX, a thrashoví spoluharcovníci DEATH ANGEL.

„Bude to thrashová extravaganza s TESTAMENT, ANNIHILATOR a DEATH ANGEL. Tahle invaze bude ničit,“ uvádí turné zpěvák TESTAMENT Chuck Billy.

„Je to už dlouho od doby, kdy DEATH ANGEL jeli turné po Evropě, což je skutečnost, na kterou nejsme nikdo moc hrdí. A proto nyní s velkou pýchou a nadšením můžu konečně říct, že DATH ANGEL se vrací zpět podpořit poslední nahrávku ‚The Evil Divide‘. Máme v plánu přivážet devastující set noc co noc, stage co stage. Naši věrní fanoušci, přijďte oslavovat a předat jeden druhému energii. Uvidíme se v pitu!“ říká zpěvák DEATH ANGEL Marc Osegueda.

Přesné datum tohoto thrashového galavečeru zní 19. listopadu a místo konání je Sono Centrum Music Club. Dresscode: vestička, tričko kapely a pivo v ruce.

Začněme se tedy pečlivě připravovat připravovat! Komu by se zachtělo osvěžit si paměť rozhovory ve Sparku, tak ANTHRAX jsme měli na obálce v březnu minulého roku, s TESTAMENT byl rozhovor a plakát v listopadu a kytarista DEATH ANGEL Rob Cavestany se skví na sdílené titulce thrashového čísla 6/2016. Tenhle koncert je prostě Sparkerův sen.