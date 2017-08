Brutal Assault 2017: více než 110 kapel a řada speciálních vystoupení

Hudební festival Brutal Assault uzavřel sestavu pro ročník 2017. Jeden z největších metalových festivalů v Evropě tentokrát láká na více než 110 kapel. Kompletní rozpis kapel je k dispozici na webu www.brutalassault.cz. Festival nově chystá úterní warm-up koncert pro nedočkavé.

Festival uprostřed pevnosti Josefov si už tradičně vystačí bez headlinerů. “Dramaturgie stojí na vyváženém lineupu. Rostoucí náštěvnost nám dává za pravdu, že fanoušci festivalu důvěřují,” popisuje organizátor Tomáš Fiala.

Řada účinkujících letos chystá speciální koncerty. Největší událostí je koncertní návrat tuzemských Master's Hammer, kteří nehráli naživo od roku 1992. Čerství držitelé ceny Břitva v kategorii album roku patří patří k nemnoha českým kapelám, které dokázaly výrazně promluvit do vývoje světové metalové scény.

Speciální koncerty chystají také například norští Emperor, kteří přijedou do Josefova připomenout kultovní album Anthems (1997). Jejich krajané Mayhem zase přehrají stylotvorný klenot De Mystheriis Dom Sathanas (1993). Švédští Tiamat zavzpomínají na své začátky setem postaveným na album Wildhoney (1994). Speciální program chystají také švýcarští Samael. Hned dva různorodé sety avizují také američtí Incantation.

Festival už tradičně nestaví program na velkých hvězdách, ale nabízí širokou škálu vystupujících. "Chceme, aby si každý návštěvník mohl užít co největší množství svých oblíbenců," uvedl Fiala. Mezi dalšími potvrzenými kapelami jsou třeba švédští Opeth, američtí Nile, britští Electric Wizard, řečtí Rotting Christ, britští Architects, japonští Boris nebo Kanaďan Devin Townsend.

Po loňském mimořádném úspěchu se do areálu festivalu vrací také speciální “čtvrtá stage”, kde se bude hrát především experimentální a ambientní hudba. Už tradiční součástí bude také pokračování výtvarné výstavy Art-Brut-All. Leitmotivem přehlídky umělců z různých koutů světa, která nese podtitul Extended Dark, bude letos tma a temnota.

Jednou z novinek je úterní warm up koncert na střeše Red Bull Tour Busu v čele s Hentai Corporation. Další novinkou je také propojení festivalu s neziskovou ekologickou organizací Sea Shepherd. Jedno z hlavních pódií letos ponese název organizace, v areálu pak nebude chybět stánek organizace. Novinkou je také LED obrazovka na třetím pódiu.

Festival Brutal Assault patří mezi největší metalové festivaly v Evropě. Vznikl v polovině 90. let jako malá akce na Moravě a často měnil místo svého konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí. Rok na to se festival přesunul do Josefova, kde zůstal do současnosti. Loňský ročník festivalu přilákal 18.000 fandů z celého světa.

Seznam potvrzených kapel: AMORPHIS, ARCHITECTS, ARKONA, ARTILLERY, AUGUST BURNS RED, AVENGER, AVERSIONS CROWN, BATUSHKA, BIGBOSS, BIRDS IN ROW, BORIS, CARCASS, CHELSEA GRIN, CLAWFINGER, COLLISION, COUGH, CROWBAR, CRYPTOPSY, DECAPITATED, DEMOLITION HAMMER, DER WEG EINER FREIHEIT, DESERTED FEAR, DEVIN TOWNSEND PROJECT, DISPERSE, DOOMAS, DYSANGELIUM, EINHERJER, ELECTRIC WIZARD, ELUVEITIE, EMPEROR, EXORCIZPHOBIA, FALLUJAH, FIRST BLOOD, FLESHGOD APOCALYPSE, FRONT LINE ASSEMBLY, FURIA, GADGET, GOD IS AN ASTRONAUT, GOD MOTHER, GORGUTS, GRAVEWORM, GUTALAX, HATEBREED, HAVOK, HELHEIM, HIGHER POWER, HOUR OF PENANCE, IGORRR, INCANTATION, INFECTED RAIN, INSANIA, KMFDM, MACABRE, MADBALL, MADDER MORTEM, MALIGNANT TUMOUR, MANTAR, MASTER'S HAMMER, MAYHEM, MERCY TIES, METAL CHURCH, MISS MAY I, MONOLITHE, MOURNING BELOVETH, NERVOSA, NILE, NUCLEAR VOMIT, OATHBREAKER, OCEANS ATE ALASKA, OPETH, OVERKILL, PHURPA, POSSESSED, POSTCARDS FROM ARKHAM, PRIMARY RESISTANCE, PRONG, REVOCATION, ROOT, ROTTEN SOUND, ROTTING CHRIST, SACRED REICH, SAMAEL, SHEER TERROR, SIKTH, SIX DEGREES OF SEPARATION, SKYWALKER, SUFFOCATION, SVART CROWN, SWALLOW THE SUN, SWANS, TEETHGRINDER, TERROR, THE AMITY AFFLICTION, THE CROWN, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, THE GREAT OLD ONES, THE LURKING FEAR, THE NUMBER TWELVE LOOKS LIKE YOU, TIAMAT, TRIVIUM, TSJUDER, UADA, ULCERATE, ULTHA, VALLENFYRE, VISION OF DISORDER, WAR FOR WAR, WHILE SHE SLEEPS, WINTERSUN, WOLFHEART, WOLVES IN THE THRONE ROOM, WREKMEISTER HARMONIES, ZHRINE