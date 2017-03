Brutal Assault představuje novou grafiku a hardcore nálož kapel

Brutal Assault po letech změnil grafiku a představuje další potvrzené kapely. Těšit se můžeme na HATEBREEED, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, ale také OVERKILL nebo OATHBREAKER. Lahůdkou bude koncert WINTERSUN.

Soupiska letošního Brutal Assaultu se na četná přání fanoušků rozrůstá o kapely, které mají blízko k hardcore scéně. HATEBREED tak opět nadiktují svůj metalizovaný hardcore. Na festival se vracejí také THE DILLINGER ESCAPE PLAN, pro něž to bude jeden z posledních koncertů vůbec. Ke služebně nejstarším kapelám festivalu budou rozhodně patřit legendární OVERKILL, kteří nenechají nikoho na pochybách, že jim to thrashuje stejně jako v roce 1985. Na světě není moc kapel, které sklízí nemalý obdiv fanoušků, a přesto téměř nekoncertují. Proto je našim zvláštním potěšením, že vám můžeme přivést jednu z velmi vzácných koncertních show WINTERSUN!

Debutanty na pódiích našeho festivalu budou belgičtí OATHBREAKER, kteří oscilují mezi post-hardcorem a post(black)-metalem, stejně jako australští deathcoristé AVERSION CROWN. Neuvěřitelnou koncertní energií překypuje jak texaský crossover thrash POWER TRIP, tak jedna z nejšílenějších mathcorových kapel po přelomu milénia THE NUMBER TWELVE CLOCKS LOOKS LIKE YOU. Posledními dvěma přírůstky do sestavy jsou vikingové z Bergenu HELHEIM a nekompromisní špinavý thrashující sludgový grindcore KING PARROT z Austrálie.

V neposlední řadě bychom bychom rádi oznámili, že festival Brutal Assault dostal po letech zbrusu novou grafiku. Rádi bychom vás pozvali do nově otevřené sekce webu http://brutalassault.cz/download/.