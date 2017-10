Bývalý kytarista IN FLAMES Jesper Strömblad tvrdí, že by si kapela měla změnit jméno

Jesper Strömblad momentálně vydává debutové album „Letters To Myself“ svého nového projektu CYHRA. V nedávném rozhovoru bývalý kytarista IN FLAMES řekl, že by si jeho bývalá kapela měla se svým současným stylem raději změnit jméno.

Strömblad odešel od IN FLAMES v únoru 2010, aby mohl pokračovat v léčbě své závislosti na alkoholu. Poté působil s dalším bývalým kytaristou IN FLAMES Glennem Ljungströmem v kapele THE RESISTANCE, kterou opustil loni v březnu.

V současnosti působí Jesper ve skupině CYHRA společně s Peterem Iwersem (ex-IN FLAMES), Joacimem Lundbergem (ex-AMARANTHE) a Alexem Landenburgem.

Když se Strömblada v nedávném rozhovoru zeptali na názor ohledně posledního alba IN FLAMES „Battles“, bývalý kytarista skupiny odpověděl: „Abych byl upřímný, měli by si podle mě raději změnit jméno, protože je to hrozná změna od původního stylu. Pokud ale chtějí hrát takhle, tak je to jejich věc. Jsou šťastní s novými členy, takže jim přeju hodně štěstí. Neřekl jsem, že je jejich poslední album na hovno – to ne. Je jenom hrozně… Vydali se prostě úplně jiným směrem.“

Dvanácté studiové album „Battles“ od IN FLAMES vyšlo loni v listopadu. Nová kapela Jespera Strömblada CYHRA vydává svůj debut „Letters To Myself“ právě dnes, tedy 20. října 2017.