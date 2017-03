Bývalý vokalista THRESHOLD Glynn Morgan se opět vrací do kapely

Hlas THRESHOLD z alba „Psychedelicatessen“ Glynn Morgan střídá na pozici zpěváka THRESHOLD Damiana Wilsona, se který se kapela rozhodla ukončit spolupráci.

Wilson byl hlasem kapely na posledních dvou nahrávkách „For The Journey“ a „March Of Progress“ a stejně tak v 90. letech. Kapela mu děkuje za jeho služby a přeje mu hodně zdaru do budoucna. Nový vokalista Glynn Morgan se vyjádřil, že byl „nadšený až na půdu, když mu Karl a Richard zavolali, aby znovu byl součástí příběhu THRESHOLD.“ * THRESHOLD jsou momentálně ve studiu a nahrávají jedenáctou desku *„Legends Of The Shires“, která má vyjít na podzim. Poslechněte si, jak Glynn pěl na „Psychedelicatessen“.