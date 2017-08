BYZANTINE: Perla New Wave of American Heavy Metal?

Nedoceněná kapela z New Wave of American Heavy Metal, BYZANTINE, zatím strávila svých 16 let v undergroundu, ale novým albem „The Cicada Tree“ chce dát světu o sobě vědět. To vyšlo 28. července a nyní je z něj k dispozici klip.

„Na prvních pár albech se snažíte najít svůj zvuk a někdy nevidíte pro les stromy. Nyní, na albu číslo šest se zdá, že rozvaha během tvůrčího procesu převážila a v našem zvuku je zase o trochu více sebejistoty. V tomto momentu od nás fanoušci očekávají experimentování a posunování našich hranic, co ž je vysoce osvobozující pocit,“ říká zákládající člen Chris „OJ“ Ojeda.

BYZANTINE za svou kariéru nahráli už pět žánrově uvolněných alb.