CANNIBAL CORPSE drtí a drtí v „Red Before Black“

Corpsegridenderův hrdelní chropot, spolu s kytarami vévodí novému singlu CANNIBAL CORPSE ůRed Before Black“ ze stejnojmenného alba. Volume doprava!

Desku „Red Before Black“ produkoval veterán řemesla Erik Rutan a dle vyjádření kapely má z jejich diskografie vyčnívat. „Celou naši kariéru jsme se neustále snažili zlepšovat přesnost našich hráčských schopností a produkce alb a zároveň si držet maximální agresi. ‚Red Before Black‘ pokračuje v tomto směru, ale možná jde ještě dál, co se týče agresivity. Je vybroušené, ale má svou syrovost, která překonává cokoli, co jsme doposud dělali,“ uvádí basák Alex Webster.

„Makali jsme na nových písních jako diví, cvičili je a dostali je tam, kde jsme chtěli mít,“ doplňuje bubeník Paul Mazurkiewicz. „Jak řekl Alex, hudebně je to myslím naše nejsyrovější nahrávka a zároveň je i naší nejsoustřednější a nejchytlavější,“ uzavírá Mazurkiewicz.

CANNIBAL CORPSE navštíví naše země 21. a 22. února a sice Prahu a Bratislavu.