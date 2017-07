CAVALERA CONSPIRACY: Nové album je hotovo

Bratři Iggor a Max odhalili detaily ohledně nové desky CAVALERA CONSPIRACY. Ponese název „Psychosis“ a vyjít na světlo boží má vyjít 17. listopadu u Napalm Records za produkce Arthura Rizka, Cavalerovic dlouholetého kámoše.

„Album je hotovo. Bylo produkováno Arthurem Rizkem, naším kamarádem a skvělým producentem a ten odvedl skvělou práci. Miluju tuhle nahrávku. Má devět písní. Jednu jsme si střihli s Justinem z GODFLESH, je to takový průsečík NAILBOMB, GODFLESH, CAVALERA. Zbytek je čisté thrashové šílenství. Mastering udělal před pár dny Joel Grind z TOXIC HOLOCAUST. Album je bestie a hodně lidí bude překvapeno, až jej uslyší. Za mě je to nejlepší CAVALERA kousek. A má v sobě stejnou intenzitu a energii jako „Beneath The Remains“ a „Arise“, což jistě poteší mnoho lidí,“ sdělil Max v nedávném rozhovoru pro Metal Wani.

Jsme velmi zvědaví na první singl. Max a Iggor se předvedli na Metalfestu s Return To Roots setem a ten přivezou i na Winter Masters of Rock. Mezitím se můžete podívat na vzkaz ze studia, který před časem vyslali do éteru.