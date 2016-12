Čeští metalisté MADE BY ZERO uvádějí svůj první klip

MADE BY ZERO z Uherského Hradiště hrající moderně pojatý metal s řevem a breakdowny slaví. Jejich oficiálně první klip k songu „Unbroken“ je na světě. Podívejte se, jak to chlapcům pěkně odsýpá.

„V průběhu videoklipu můžete vidět, jak takový klip vzniká a taky naše nejbližší kamarády a rodinu, kterým jsme tímto pozváním na natáčení chtěli poděkovat za všechnu tu podporu,“ vyjadřuje se k novém klipu zpěvák Michal. „Ještě můžu zmínit, že text pojednává o zlomeném srdci, díky čemuž se člověk v budoucnu stane silnějším.“ Kapela natáčela klip ve své domovské základně v klubu Mír v Uherském Hradišti a za kameru se postavil Radim Věžník z RATTLE BUCKET.