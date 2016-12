Chirurgie: BEST OF 2016

Mám rád konce roků. Nejenže dostanu jeden den, kdy můžu propadnout groteskní alkoholové zhýralosti bez toho, aby mě někdo odsuzoval, ale také rád dělám tyhle hudební BEST OF seznamy. Rád se ohlížím za vším tím kvalitním extrémním metalem, který jsem si daný rok užil a letošek byl dle mého znatelněji více plodný, než ten předešlý. A proto se nám tu pár kategorií od minula rozrostlo. Mějte na paměti, že tohle je můj subjektivní seznam a taky jsem určitě neslyšel každé album vydané tento rok. Takže bez dalších zdržení, pome na to!

Poznámka: údaje jsou udávaný sestupně. Internet Explorer uživatelé je mohou mylně vidět vzestupně.

TOP 20 songů roku (1 song pro interpreta) :

Obal roku:

Objev roku:

SCOUR W R I T H E THE OMINOUS CIRCLE DEATH WORSHIP ZOLOA

Debut roku:

CHTHE'ILIST - Le Dernier Crépuscule (recenze) WRONG - Wrong SEX PRISONER - Tannhäuser Gate ASPHALT GRAVES - The New Primitive WHORES. - Gold.

Nejočekávanější alba následujícího roku:

IRON REAGAN - Crossover Ministry IMMOLATION - Atonement THE OMINOUS CIRCLE - Appalling Ascension DYING FETUS, DIOCLETIAN a DISFEAR slíbili nový materiál THE ARSON PROJECT - Disgust

Největší zklamání roku:

FISTULA - Longing for Infection Že NAILS zrušili pražský koncert (a celkové evropské turné) Rozpad ACxDC (více) Že ostravský klub Plán B Hardcore Café přišel o své originální prostory Že nás opustil Bill Bumgardner (LORD MANTIS, INDIAN) (více)

Koncert roku:

FECALIZER, PARACOCCI..., CARNAL DIAFRAGMA - Ostrava, Plán B; 23.3. WACO JESUS, CLITEATER, KROTCHRIPPER - Ostrava, Barrák; 2.3. (report) POSSESSED, BELPHEGOR, ABSU - Ostrava, Barrák; 8.12. THE EXPLOITED, THE CASUALTIES - Ostrava, Barrák; 16.11. KILLING JOKE - Krakov, Kwadrat; 21.11. SIBERIAN MEAT GRINDER, TESTER GIER - Ostrava, Plán B; 15.1. (report) Fekal Party 2016 (GADGET, CLITEATER, TEETHGRINDER ad.) - Praha, Modrá Vopice; 27.8. (report) 25. Výročí MALIGNANT TUMOUR + ASPHYX, AGATHOCLES - Ostrava, Provoz Hlubina; 19.11. SUFFOCATION, CATTLE DECAPITATION, ABIOTIC - Ostrava, Barrák; 5.3. MISERY INDEX, PALM, NEEDFUL THINGS - Praha, Modrá Vopice; 25.7.

TOP 5 EPček roku:

W R I T H E - W r i t h e ZOLOA - Plata o Plomo SHITSTORM - In The End PRIAPUS - Depressant AGORAPHOBIC NOSEBLEED - Arc (recenze)

A teď virbl pro

TOP 10 alb roku:

10. ASPHYX - Incoming Death

9. ANAAL NATHRAKH - The Whole Of The Law

8. INQUISITION - Bloodshed Across the Empyrean Altar Beyond the Celestial Zenith

7. COLLISION - Satanic Surgery

6. WHORES. - Gold.

A mezi první pětku se umístili:

5. ASPHALT GRAVES - The New Primitive

MISERY INDEX patří mezi mé nejoblíbenější kapely, takže ihned skočím po čemkoliv, kde se mihne někdo z jejich řad. A právě ASPHALT GRAVES jsou grind projektem, kde se sešel Jason Netherton (zpěv/basa: MISERY INDEX, ex-DYING FETUS) s hudebníky z kapel jako THE BLACK DAHLIA MURDER a GWAR. A společně borci vydali ryze poctivou porci devadesátkového deathgrindu ve stylu ASSÜCK, který je rychlý, úderný a k věci.

Říká se, že v jednoduchosti je síla, a to rozhodně platí pro „The New Primitive“. ASPHALT GRAVES žene především agrese, ostré tempo skladeb a síla Nethertonových politických textů, a více toho kapela nepotřebuje. Stačí se zaposlouchat do nekompromisních mosherů jako „Negative Future“ či proti-fízlácké „Stop Resisting“ a kapela si ihned získá srdce většiny grinders. ASPHALT GRAVES víceméně zní jako punkovější a přímočařejší verze MISERY INDEX a já v tom nevidím nic zlého.

4. NAILS - You Will Never Be One Of Us

„You Will Never Be One Of Us“ by se dalo slovy adekvátně popsat jen, kdybych si desku teď pustil, zmáčkl Caps Lock a začal zuřivě mlátit do klávesnice dokud by to nevzdal buď stůl a nebo mé zápěstní kosti. NAILS nám letos darovali nejnasranější album roku, jehož oslepující nenávist je tak nakažlivá, že hned u první skladby se vám spustí pěna z tlamy a samovolně se vám začnou svírat pěsti. Pokud potřebujete album, které vás nahecuje do posilovny a nebo do souboje s medvědem, tak tohle je ono. Rozhodně mé nejoblíbenější album od této kalifornské trojce, jenž září hutnou produkcí, totálně nepřátelským fuck you přístupem a (tohle nelze zdůraznit dostatečně) naprosto maniakální nasraností, s jejíž pomocí budete chtít vsoukat své palce do očních důlků první osoby, co vám přijde pod ruku. Taktéž jde o mé nejposlouchanější album roku, ke kterému se mimo jiné vztahují i mé nejveselejší letošní příhody.

Tohle je radikální repelent pro všechny pozéry a vyměklé slabochy. Nepřekonatelný ventil agrese a totální zloba dopracovaná k nejvyššímu umění.

3. DESTRÖYER 666 - Wildfire

Zato australští DESTRÖYER 666 se vytáhli s tím nejmetalovějším albem roku. Tohle asi těžko vysvětlím, ale při každém poslechu „Wildfire“ si přeju koženou džísku kolem ramen, mohutný meč do jedné ruky, lahváč do té druhé, osedlat věrného ohnivého koně a vydat se na rouhačskou cestu, při které každý zbožný pošetilec přijde o hlavu. D666 nám tentokrát připravili nesmírně chytlavé a osobité black-thrashové pohoštění, jemuž nechybí pozoruhodná kytarová zdatnost, epická atmosféra a příměs starého rock'n'rollového ducha, který desce přidává na charakteru. Těžce se mi zapomíná na bujaré refrény songů jako „Live and Burn“, „Hounds at Ya Back“ či finální vikinskou hymnou „Tamam Shud“, jejíž epický woooohooo momentek nadosmrti nevyženu z hlavy.

„Wildfire“ by mělo zahřát každého správného metalistu u srdce. Prostě sakra upřímná nálož chlapského a poctivého kovu, při jehož poslechu budete vmžiku nad hlavou mávat půllitrem.

2. WORMED - Krighsu

Protony ve velkém hadronovém urychlovači částic dosahují akcelerace 190,000,000 g. Ale kdyby se dal hudební obsah „Krighsu“ převést na jednotky přetížení, tak výsledná cifra by zmíněný údaj nejspíše zdvojnásobila. Nový počin WORMED je tak mozek-odvařující nátlak na vaše smysly, že si budete připadat jako kdyby vás najednou vcucla černá díra a vyplivla vás u samotného velkého třesku. V režii těchto vyspělých mimozemských organismů, které se vydávají za čtveřici samčích španělů, zní jejich neuvěřitelně komplexní, nevypočitatelný a abstraktní death metal jako něco pečlivě promyšleného a vykalkulovaného. Samotný výsledek poté připomíná mix mezi fantaskním putováním skrz jiné dimenze a násilným propasírováním skrz mlýnek na maso.

Co se týče čiré intenzity a brutality, tak „Krighsu“ kraluje nade všemi. Pokud vám futuristické kompozice nezpůsobí mozkové aneurysma, tak vám samovolně začnou praskat kosti z nepolevujícího tlaku alba. Jestli jste chtěli vyzkoušet zdali vám skutečně praskne hlava, když se octnete ve vesmíru bez skafandru, tak to můžete vyzkoušet s „Krighsu“. Více v recenzi zde.

1. GADGET - The Great Destroyer

Nicméně tento rok mi největší radost udělali GADGET a jejich teprve třetí řadovka „The Great Destroyer“, na kterou jsme museli čekat dlouhých deset let. Tento švédský kvartet plynule navázal na tvorbu legendárních krajanů NASUM a vytvořil jedno z nejexplozivnějších grind alb moderní doby.

Jak jsem již zmínil v mé recenzi, „The Great Destroyer“ zní jako kdyby vám jedním škubnutím strhli všechnu kůži z těla, jako u toho triku s ubrusem. Kapela na tomto albu dosahuje závratné rychlosti a intenzity, ale největší překvapení přináší prvky jako páteř-drtící breakdowny, mistrovsky načasované double-bass salvy nebo když kapela náhle zpomalí do těžkého, téměř sludgemetalového tempa se songy jako „Dead and Gone“, který vás pomalu a nemilosrdně zatluče do země. Album obsahuje hojných 17 songů a každý skýtá tolik nápadů a fantazie, že se nedá s jiným trackem zaměnit. A ty bicí! Těžko se mi vybavuje další deska s takto orgasmicky nahranými bicími; zvláště v blast sekcích.

Zlaté švédské ručičky to opět dokázaly! A „The Great Destroyer“ by mělo právoplatně usednout po boku „Helvete“, „World Extermination“ či „Exit“, jakožto další veledílo moderního grindu.

Takže tady to máte. Jaký byl váš metalový rok? Co jsou vaše oblíbené extrémní počiny? Taky jste málem vysklili okno v autě při poslechu nových NAILS? Pište, kritizujte, diskutujte níže. Chirurgie se na vás opět bude těšit v roce 2017!