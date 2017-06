Chris Barnes namlouvá animovaný seriál

Frontman SIX FEET UNDER Chris Barnes propůjčil svoje hlasivky na voice-overy do nového animovaného komediálního seriálu „The Olympians“. Seriál vypráví o řeckých hbozích, kteří zažívají těžkosti, když se střetávají s realitou moderní společnosti. Inu, nejen metalem je zpěvák živ.

„Propůjčit můj hlas animáku je pro mě nové privilegium. Mám velké štěstí a jsem nadšený, že můžu spolupracovat na The Olympians,“ řekl k jeho novému „angažmá“ Chris.

V seriálu promlouvají i další zástupci metalové obce, například Stevic McKay (TWELVE FOOT NINJA), Bill Gaal (NOTHINGFACE, IN FOR THE KILL, KNIVES OUT), Rob Kersey (PSYCHOSTICK), Sean Zatorsky (CHIMAIRA, DAATH, SINSAENUM) či Richard Thomas (MUSHROOMHEAD, VENTURA).

O poslední desce SIX FEET UNDER „Torment“ jsme s Chrisem mluvili v březnovém čísle. Pokud jste jej neměli v ruce, mrkněte na elektronickou verzi.