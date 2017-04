Chyba v datu! METALLICA již zítra v Praze

Kvůli nedorozumění mezi promotérem a managmentem METALLIKY bylo oznámeno, že kapela přijede do Prahy 2. 4. 2018. Redaktor Sparku však čirou náhodou dnes potkal Larse Ulricha na pražském letišti. Lars se divil, že kapelu nečekají žádná média, nicméně na zítřejší koncert se prý velmi těší.

METALLICA vystoupí ve stejném prostoru, jak bylo původně ohlášeno, tedy v pražské O2 Aréně. Jak bývá u podobných akcí zvykem, posilové vozy metra pro návštěvníky jsou již připraveny. Rovněž ceny vstupenek se nijak neliší.

V exkluzivním rozhovoru pro Spark pak Lars popsal, že má Prahu rád, jelikož se sem jako mladý Dán jezdil bavit na školní zájezdy a ptal se, jestli pivo stojí pořád tak směšnou částku. S ujištěním, že ano, odkráčel na letištní Plzeň za velmi českých 99 korun.

Razantní změna data koncertu překvapila nejen redaktora Sparku, ale i předskokany KVELERTAK, kterým ráno volal zděšený tour manažer do hotelu do Norska. Telefon však zvedla pokojská s tím, že kapela vyrazila brzy ráno na Hardangerviddu lovit sovy a nikdo neví, kdy se vrátí. Jako náhrada proto před jednou čtvrtinou Big Four vystoupí thrashoví matadoři východočeské scény DEGUSTROL, tribute band českým SLAYER.

Místo avizovaných CD posledního alba „Hardwired…To Self-Destruct“ se ke každé platné vstupence bude rozdávat obnošená zimní čepice Larse Ulricha, kterých zaparkoval před O2 Arénu celý kamion.