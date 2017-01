Chystejte lyže, rukavice a rohy - AMON AMARTH na Full metal mountain 2017

Až poslední březnový týden zazní v alpském středisku "Raise Your Horns", bude každý metalový lyžař zdvihat k nebesům vikinský roh a to na počest AMON AMARTH. Severská skvadra bude jednou z hlavních hvězd zimního festivalu na sněhu FULL METAL MOUNTAIN 2017. Druhý ročník metalové lyžovačky sáhl po AMON AMARTH jako po jedné z hlavních hvězd. Vikingové jsou aktuálně na vrcholu a jejich současnou formu a show překonává málokterá smečka podobného ražení.

64295 64287 64293 64294 64286 64296 64288 64292 64290 64289 64297 64291

AMON AMARTH v Praze, foto: David Havlena

Bude to unikátní spojení - sníh, lyže, Vikingové, hory. Zní to jako útržek z filmového scénáře, ale na FULL METAL MOUNTAIN 2017 to bude realita. Realita to může být i pro vás. Do místa konání je to z Prahy zhruba 580 kiláků, o padesát kilometrů blíž to mají Brňáci a rovných 430km je to z Českých Budějovic. Navíc teď je v nabídce speciální balíček na kratší pobyt na 3 dny.

Mrkněte na www.full-metal-mountain.com , kde najdete o tomhle zimním fesťáku úplně vše.