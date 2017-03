Co přinese noc? Horor punkoví WEDNESDAY 13 konečně uvolnili první píseň

Hororová kapela WEDNESDAY 13 se z chystaného alba „Condolences“ konečně uráčila hodit na internet první ochutnávku. Dle kapely to má být zhudebněná verze hlavní písně z filmu The Nightmare Before Christmas.

„Jsem děsně nadšený, že můžu odhalit nové video k ‚What The Night Brings‘, prvního songu z ‚Condolences‘. Je to otvírák celého alba a udává tón celému albu. Připomíná mi heavy metalovou verzi písně z The Nightmare Before Christmas. Dost mě taky bavilo točit extra materiál, kde jsem oblečený jako démon na rituálu. Nikdy jsem si nemyslel, že zpívat s tesáky bude tak těžké, ale zvládl jsem to,“ sděluje své pocity vokalista Wednesday.