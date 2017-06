Co to znamená, dívat se Mistrovi do tváře...

Kultovní MASTER’S HAMMER zahráli ojedinělou show v pražském klubu Futurum a Spark nemohl chybět. A v červenci čekejte ve Sparku o MASTER’S HAMMER velké věci.

Sen mnoha nejen tuzemských fanoušků se měl stát skutečností až letos v srpnu na festivalu Brutal Assault. Pořadatelé oznámili jméno headlinera, který budí větší pozornost, něž nejedna zahraniční hvězda. Tak kultovní status mají MASTER’S HAMMER, které bylo možno naživo slyšet naposledy někdy na začátku devadesátých let. Klubovou premiéru nové sestavy české blackmetalové legendy si však mohlo pár stovek vyvolených užít už tento týden. Že byl zájem o lístky enormní, potvrzovalo heslo sold out, které na Facebooku vyskočilo jen pár hodin po zveřejnění akce.

Vybraný post předskokana připadl pražským kapucínům z CULT OF FIRE a rozhodně se jednalo o šťastnou volbu. Zakuklenci zapálili šest set šedesát pět a jednu svící na svém honosném transportním oltáři, sál Futura nasákli vůněmi kadidla a započali své rituální kázaní fascinující blackovou parafrází Smetanovy Vltavy. Ultrarychlé klepačky, zčernalá melodika, atmosférické vybrnkávaní, epicky mohutné riffy a v neposlední řadě duchovně zapálený řev, to jsou hudební relikvie, které jdou na koncertech CULT OF FIRE ruku v ruce s mystickou obřadní atmosférou.

Kdo měl však výsadní právo k provozování černého řemesla v českých zemích již před třemi dekádami bylo jasné už během okultního intra a na něj navazujícího otvíráku „Pád modly“. MASTER’S HAMMER začali z propadliště času oživovat jeden klenot z prvotiny „Ritual“ za druhým. „Věčný návrat“, „Geniové“, „Černá svatozář“, „Zapálili jsme onen svět“, „Útok“, co kus, to satanistická modlitba s texty, které nemají obdoby. Pochopitelně, že hlas kapelníka Františka Štorma je dnes celkově o něco hlubší než v letech 91/92, ale všechny ty démonické chechty, přiskříplé krákorání či „otcovské“ hřímaní, kterými jeho projev získával na variabilitě i originalitě, byly i nyní všudypřítomny. To, že MASTER’S HAMMER nenechali nic náhodě a razí heslo, když už koncertní comeback, tak se vším všudy, dokladovala i účast tajného hosta – pseudokřest reedici prvních dvou řadovek provedl osobně sám polský démon Nergal z BEHEMOTH. Štormovci dokonce angažovali dvě nahotinky, které se během písní producírovaly kolem kapely, vějíři ovívaly blackmetalem vytížené hráče a došlo i na francouzák. Myslím, že Mistr by si v klidu vystačil se svým hudebním kladivem, tohle byla trochu show ve stylu MORTAL CABINET. Na druhou stranu ženské kozy a satanští kozlové vždy tvořili jedno nerozlučné stádo. První rychlý skok do ponávratové éry obstaral chmurný „Typograf“, ale pak už jsme společně se studentem Atramentem vyrazili cestou klikatou vzdělání vstříc. Hejtman Satrapold vedl vychloubačné řeči a potrápil náš sluch až z toho zoufalý štolba Blether skočil do rozvodněné Jizery. Jinak řečeno, tři kusy z operety „Jilemnický okultista“ jako na stříbrném podnose z komnat zámeckých. Konec setu patřil znovu zástupcům novější tvorby. Dekadenta „Panušku“ považuju za jeden z nejsilnějších songů MH vůbec, na což nemá vliv má obliba tvorby malíře Jaroslava. „Nordfrostkrampfland“ je vypalovák nejtvrdšího kalibru, pro živou prezentaci jak stvořený. Oblibu „Konví“ zase demonstruje silný refrén, který se sborově nesl celým klubem. Máte dojem, že jsme na něco zapomněli? pronesl nakonec Franta. Ne, na přídavek „Jáma pekel“ s Nergalem za mikrofonem se zapomenout opravdu nemohlo.

Dokonáno jest, dříve nemyslitelné se stalo skutkem, MASTER’S HAMMER tímto vystoupením odstartovali svou novou koncertní tvář a jen asi málokdo odjížděl tohoto večera ze Smíchova nespokojen. Já jen čekám, jak mocně bude Mistr tlouct s velkou festivalovou aparaturou ve zdech josefovské pevnosti.

text: Ondrowik Šmilauer Foto: Charles Wolford