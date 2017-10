Gang BODY COUNT pode vedením frontmana Ice-T byl nominován za svou poslední desku „Bloodlust“ na Loudwire Music Awards, které proběhnou 24. října v Los Angeles. BODY COUNT vydal k této příležitosti klip k „This Is Why We Ride“.

BODY COUNT získali nominace v kategoriích metalový umělec roku, metalové album roku („Bloodlust“) a metalová píseň roku („No Lives Matter“). Ceremonie proběhne 24. října v Novo Theatre v centru Los Angeles. BODY COUNT na akci zahrají i naživo.