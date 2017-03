CUT UP řežou jak cirkulárka

Deathová partička CUT UP v březnu posílá na tento zmučený svět druhou brutální palbu s názvem „Wherever They May Rot“. Ve veselém klípku k „Vermin Funeral“ sledujeme kapelu, jak hraje ve sklepě a pracovníkům stavby jsou servírovány do těla všemožné nástroje. Doporučuje pěti z pěti Bořků stavitelů.