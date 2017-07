Další song z výročního „Monuments“ od EDGUY k poslechu

Německá parta EDGUY slaví 25 let existence a k této význačné události vydává velký materiál v podobě kompilace „Monuments“. Mrkněte na komiksové video k „Wrestle The Devil“ a doražte na jejich večerní show na Masters.

„Je úžasné, co se nám za 25 let povedlo. Zejména, když jsme za posledních 20 let neměnili sestavu a nepocházíme z New Yorku, Birminghamu či německé metropole, ale z malého městečka zvaného Fulda. Krok za krok jsme se dostali na pódia po celém světě a nikdy si to vlastně pořádně neuvědomili. Ale teď, když se ohlížím, uvědomuji si, jaké štěstí jsme měli. Nastal čas oslav. Oslavíme čtvrtstoletí naší existence vydáním ‚Monuments‘ a předvedeme je i naživo. Vzhůru k dalších 25 letům!“ říká blaženě Tobias Sammet.

„Monuments“ jsme dali na plakát do minulého čísla, čili pokud vám uniklo, napište nám na předplatne@spark-rockmagazine.cz