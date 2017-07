Dark rockoví DIABLO BLVD vypouští hned dvě videa a nastiňují neveselou budoucnost

Belgická temně rocková formace DIABLO BLVD ohlašuje vydání hned dvou klipů najednou z chystané desky „Zero Hour“, která vyjde 22. září. Chlapi se o měsíc dříve, tedy 22. srpna, objeví i v pražském Futuru.

„Jednou jsem někde slyšel, že v těžkých časech jako jsou tyto, nemůže existovat dostatek kapel, které používají svou muziku a své texty k protestu a námitkám. Můžu s klidem říci, že ‚Zero Hour‘ je naším příspěvkem tomuto tvrzení a ačkoli si uvědomuji, že hodně věcí je mimo naši kontrolu, byl by ještě větší zločin o těchto věcech nemluvit. Myšlenka za tímto názvem alba je, že ochranná schránka, ve které žijeme, už déle nemůže skrývat to, co se skutečně děje. Svět okolo nás dostihuje. Stejně jako přebal alba, kde nádherná skulptura hoří zevnitř, i my jsme si uvědomili, že to, co jsme kdysi znali, už není takové. Je jen otázkou času, než se setkáme s jakýmsi resetem, ať už je to cokoli. Obě písně se zabývají tématy politiky, klasického náboženství a nových obdob masové manipulace a jak se dotýká našich každodenních životů. Dohromady tvoří jeden příběh ke konci naší doby,“ říká ústřední postava DIABLO BLVD Alex Agnew.