DAWN OF DISEASE: Švédský old school po německu

Blastbeaty, zuřivé riffy a moderní interpretace švédských old school groovů, to jsou hlavní poznávací znaky německé deathové party DAWN OF DISEASE. Deska *„Ascension Gate“ *vyjde přesně za měsíc 11. srpna, mrkněte na klip.

„‘Akephalos‘ vyzařuje čirou energii a nebere zajatce. Představuje brutálnější tvář nového alba, ale dbá i na přísun chytlavých melodií. Vokály jdou až na dřeň, zatímco bicí oscilují mezi groovy tupou úderkou. Melodická kytara na konci písně zakončuje různorodou atmosférickou pouť,“ říká zpěvák Tomasz Wisniewski.